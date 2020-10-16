Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Markar Esayan mesajı (2)

BAKAN ALBAYRAK: BAŞIMIZ SAĞ OLSUNHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için, "Markar Esayan. Herkes onu güler yüzüyle, nezaketiyle ve beyefendiliği ile tanır, bilirdi.