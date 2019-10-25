Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Le Point dergisi hakkında suç duyurusu

25.10.2019 12:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da yayımlanan Le Point dergisinin yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazar Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fransız dergisi Le Point, 24 Ekim'deki sayısının kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına yer vererek hakaret içerikli yazılar yayımlamıştı. Erdoğan, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla dergi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, Erdoğan'ın fotoğrafı kullanılarak hakaret edildiği belirtildi. Le Point dergisinin yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazar Romain Gubert'in "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediklerinin anlaşıldığı kaydedilerek, şüpheliler hakkında kamu davası açılması talep edildi.

Avukat Hüseyin Aydın, Twitter hesabından, "Yurt dışında işlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçlarında Türk adli makamları da yetkilidir. O nedenle Fransa'da yayınlanan bir dergide Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve iftira niteliğindeki açıklamalar nedeniyle suç duyurusunda bulunduk" açıklamasını yaptı.

(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İHA