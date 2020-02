Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Larkin'e milli forma

08.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:48

Serhan TÜRK/ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Stadı ve Pisti'nin açılış töreninde Türk vatandaşlığına geçen basketbolcu Shane Larkin'e milli formasını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Stadı ve Pisti'nin açılış törenine katıldı.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti İstanbul Milletvekili Binali Yıldırım, hakem Cüneyt Çakır ile çok sayıda sporcu katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önce; milli cirit atma sporcusu Eda Tuğsuz, FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, milli artistik cimnastikçi İbrahim Çolak ile milli para masa tenisçisi Abdullah Öztürk'ün kardeşi Ali Öztürk kısa konuşmalar gerçekleştirdiler.Eda Tuğsuz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya sözü verirken, hakem Cüneyt Çakır ise bu tesisin yapımında emeği olan başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti. Eda Erdem Dündar, Türkiye'de tesisleşmenin çok önemli seviyelere gelmesine değinirken, İbrahim Çolak, kendilerinden sonraki neslin çok büyük başarılar elde edeceğine vurgu yaptı. Ali Öztürk ise herkese destekleri için teşekkürlerini iletti.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GEREKEN HER ADIMI ATIYORUZ, ATMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmasında, "Buradan tüm gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi de vermek istiyorum, Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü ve günün 24 saati hizmet verecektir. Gençler günün her saatinde burada spor yapabilecek, kitap okuyabilecek, zamanını geçirebilecektir. Bu uygulamayı ülkemizdeki diğer spor tesislerimizde de başlatıyoruz. Böylece gündüz çalışan vatandaşlarımız ve okula giden öğrencilerimiz uygun oldukları saatlerde buradaki spor salonlarını, yüzme havuzlarını ve diğer imkanları kullanabileceklerdir. Biz bu tesisleri günün büyük bölümünde boş dursunlar, çürüyüp gitsinler diye yapmıyoruz. Milletimiz bu tesislerden azami düzeyde istifade etsin istiyoruz. Spor tesislerimizin en verimli şekilde kullanımını sağlamak için gereken her adımı atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Her alanda olduğu gibi sporda da hamdolsun son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik. Ülkemizin istinasız her şehrini stadyumlarla, yüzme havuzlarıyla, spor salonlarıyla, kortlarla, kayak merkezleriyle, mahalle tipi spor alanlarıyla donattık. Bugüne kadar spor tesislerimiz için yaptığımız toplam yatırım rakamı 9,5 katrilyon liradır eski rakamla" dedi."HAKKARİ'NİN DAĞLARINDA ARTIK KADINYLA VE ERKEĞİYLE TÜM VATANDAŞLAR KAYAK YAPABİLİYOR"Erdoğan, "Türkiye'de dört mevsimi de doya doya yaşıyoruz. Bu durum farklı spor branşlarında kolayca faaliyet yapabilme imkanını tanıyor. Tesis yatırımlarıyla ülkeyi spor turizminde de dünyanın göz bebeği haline getirdik. Huzur ve güven ortamının sağladığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri tabiat ve kış sporlarının cazibe merkezine dönüştü. Hakkari'nin dağlarında artık kadınıyla ve erkeğiyle tüm vatandaşlar ve sporcular kayak yapabiliyor" diye konuştu"ÜLKEMİZİN DÖRT BİR KÖŞESİNDE 10 BİN POTA YERLEŞTİRİYORUZ" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl olimpiyatlarda sporcularımızın atacağı adımlarda büyük bir beklentilerimiz var. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımıza inanıyor ve güveniyoruz. Gerek bireysel gerek kolektif sporlarda inanıyorum ki başarıları yakalayacağız. Bununla yetinmiyor kendilerine her türlü imkanı da sağlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız sporcu yetiştirmede yaşadığımız sıkıntıları ortadan kaldıracak devrim niteliğinde bir adım attı. Artık yetenekli gençlerimiz okul mu, spor mu ikileminde kalmayacak. Uluslararası organizasyonlara ülkemizi temsil etmiş sporcular anlaşma sağlanan 28 vakıf üniversitesinde yüzde yüz bursla eğitim ve öğretim görme hakkına kavuşuyor. Böylece gençlerimizin müsabakalara hazırlanmak için ayırdıkları vakit sebebiyle diğer arkadaşlarına göre dezavantajlı konuma düşmelerinin önüne geçiliyor" diye konuştu. Erdoğan, "Ülkemizin dört bir köşesinde 10 bin pota yerleştiriyoruz. Böylece vatandaşlarımız her zaman basketbol oynama imkanına kavuşacak" dedi. "ARKADAŞLARIYLA OMUZ OMUZA VERMEYİ BİLEN GENÇLERE İHTİYACIMIZ VAR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elazığ'daki depremden sonra bölgeye giden gençliğimiz onlarca hayat kurtardı. En az 1 milyon genci de gönüllülük faaliyetlerinde görmeyi hedefliyoruz. Gençlerimizi gönüllüğe davet ediyoruz. Bizim sadece kariyere odaklanmış değil, arkadaşlarıyla omuz omuza vermeyi bilen gençlere ihtiyacımız var. Onların hayallerini yine onların elleriyle gerçeğe dönüştürmektir" diye konuştu."SHANE LARKİN ARTIK AY YILDIZLI FORMAYLA MÜCADELE EDECEK"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde başarılı basketbolcu Shane Larkin'i A Milli Basketbol Takımını seçti. Basketbol sporunun önemli isimlerinden Shane Larkin artık ay yıldızlı formayla mücadele edecek" dedi.Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hidayet Türkoğlu ve Ergin Ataman forma hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türk vatandaşlığına geçen basketbolcu Shane Larkin'e ilk milli formasını verdi. Erdoğan daha sonra açılış kurdelesini kesti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra sahneden salonda bulunanlara basketbol ve voleybol topu dağıttı.Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Türkiye'nin spor tesisleşmesinde sürekli olarak ileriye doğru gittiğini ve yatırımların devam edeceğini söyledi. Bakan Kasapoğlu, Burhan Felek Atletizm Stadyumu ve Pisti'nin yapımında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Açılıştan detaylarCumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıBakan Kasapoğlu'nun konuşmasıTüm konuşmalarLarkin'e forma takdimi

Genel detaylar

Kaynak: DHA