Son dakika haberi... Erdoğan'dan Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziye mesajı

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için başsağlığı dileklerinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için başsağlığı dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Arapça ve Türkçe yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Vefat haberinden derin üzüntü duyduğum Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah'tan rahmet, Türk milleti adına dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz