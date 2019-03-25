Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kütüphaneler Haftası Kutlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphaneler Haftası'nı, Twitter'dan yayınladığı bir mesajl kutladı. Erdoğan, mesajında "İnsan, hayal ettiği müddetçe insandır. Çocuklar, sizin de kitaplarınız ve bu ülke için hayalleriniz olsun. Kütüphaneler Haftamız kutlu olsun" derken, konuya ilişkin bir de video yayınladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kütüphaneler Haftası için hazırlanan video

Kaynak: DHA