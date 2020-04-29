Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı Açıklaması
29.04.2020 19:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 19:32

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milletimizin tüm zor şartlara ve kısıtlı imkanlara rağmen destansı bir mücadeleyle şanlı tarihimize altın harflerle kazıdığı Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yıl dönümü kutlu olsun. Tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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