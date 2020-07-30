Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Irak ve Suriye'den Libya'ya uzanan geniş bir alanda süren mücadelemizi hem kendimiz hem bu ülkelerdeki dost ve kardeşlerimiz için zaferle neticelendirmekte kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
30.07.2020 11:21 | Son Güncelleme: 30.07.2020 11:24

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Irak ve Suriye'den Libya'ya uzanan geniş bir alanda süren mücadelemizi hem kendimiz hem bu ülkelerdeki dost ve kardeşlerimiz için zaferle neticelendirmekte kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesajında, bayramın Türk milleti ve tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini niyaz etti.

Bu sene Kurban Bayramı'nın, koronavirüs salgınından dolayı hac farizasının sınırlı bir şekilde yapılacak olması nedeniyle mahzun bir şekilde yaşanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki yıl, yine milyonlarca Müslüman, Kabe-i Muazzama'yı ve mukaddes toprakları yeniden aşkla, coşkuyla, sevinçle dolduracaktır. Türkiye olarak, salgın dönemini, sağlık başta olmak üzere her alanda tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarıyla yönettik. Normalleşme süreciyle birlikte, turizm dışındaki hemen tüm sektörlerde hayat, salgın öncesi dönem seviyesine yaklaşan bir ritme kavuştu." ifadelerini kullandı.

"TAMAM" diye ifade ettikleri 'temizlik, maske ve mesafe' ilkeleri hayatın merkezine yerleştirilerek hem elde edilen kazanımların korunması hem de daha büyük hedeflere doğru yürümenin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Salgın döneminde, ülkemizde gelir düzeyi en düşük kesimlerden başlayarak, milletimizin her bir ferdine destek olmaya özel önem verdik." dedi.

"Nakdi destek ödemelerinin sürelerini uzattık"

Sosyal koruma kalkanı altında yaklaşık 26,5 milyar liralık bir kaynağı, vatandaşların istifadesine karşılıksız olarak sunduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bayramlarda verdiğimiz 1000'er liralık ikramiyelerine ek olarak, bu dönemde emeklilerimizin en düşük maaşını 1500 liraya çıkardık. İstihdamı korumak amacıyla pek çok destek programını hayata geçirdik. Kısa çalışma ödeneği yanında, işini kaybeden veya ücretsiz izne çıkartılan çalışanlarımıza yönelik nakdi destek ödemelerinin sürelerini uzattık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imkanlarını, 83 milyon vatandaşımızın her birinin emrine sunarak, geleceğimize güvenle bakabilmemizi sağladık. Milletimizin, kendisine sunduğumuz imkanları, çalışkanlığıyla, gayretiyle, üretkenliğiyle, büyük ve güçlü Türkiye idealimize daha büyük katkılara dönüştüreceğinden en küçük bir şüphemiz yoktur."

"Egemenlik haklarımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz"

"Tarihimize zaferler ayı olarak geçen ağustos ayına girmek üzere olduğumuz şu günlerde, inşallah, evlatlarımıza yeni zaferler miras bırakacağız." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Irak ve Suriye'den Libya'ya uzanan geniş bir alanda süren mücadelemizi hem kendimiz hem bu ülkelerdeki dost ve kardeşlerimiz için zaferle neticelendirmekte kararlıyız. Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı korumak için başlattığımız çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine uygun şekilde, yine bir cuma günü yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii örneğinde olduğu gibi, egemenlik haklarımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz.

Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, hangi inanca, kökene, kültüre sahip olursa olsun, adaletsizliğe, haksızlığa, zulme uğrayan herkesin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe, son nefesimize kadar bu kutlu mücadeleyi yürüteceğiz. Rabb'imden, bu mübarek günler hürmetine, milletçe Sıratı Müstakim üzere işimizi kolaylaştırmasını, yüreğimizi ferahlatmasını, gayretimizi ve gücümüzü artırmasını niyaz ediyorum."

Kurban Bayramı için yollara çıkan tüm vatandaşlardan, trafik ve sağlık kurallarına titizlikle riayet etmelerini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayram sevincine gölge düşürmemek, yürekleri yakmamak, insanımızı ve ülkemizi dermansız bırakmamak için hep birlikte lütfen daha dikkatli, daha sorumlu davranalım. Bir kez daha Kurban Bayramı'nın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza barış getirmesini diliyorum. Bayramınız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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