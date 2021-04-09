Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip için taziye mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Erdoğan, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, "Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in vefatı nedeniyle ülkem ve Türk milleti adına en derin taziyelerimi iletiyorum. Kraliyet ailesinin ve Birleşik Krallık halkının üzüntüsünü paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu