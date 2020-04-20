Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kovid-19 ile mücadelede birlik çağrısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının üstesinden 83 milyon hep birlikte hareket ederek gelinebileceğini kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının üstesinden 83 milyon hep birlikte hareket ederek gelinebileceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Unutmayınız, bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğimize güvenle bakabiliriz." ifadelerini kullandı. Erdoğan iletisinde, Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesini 4 ana başlık etrafında hayata geçirdiğine dikkati çekerek, yapılan çalışmaların bilgisinin yer aldığı görsele yer verdi. Kaynak: AA