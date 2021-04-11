CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KORONAVİRÜS SALGINI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği üyelerini kabulünde konuşuyor.
Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde salı günü toplanacak Kabine'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği üyelerini kabulünde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların özellikle ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz. Allah'ın izni ve inayetiyle Türkiye bu salgın sürecinden çok daha güçlenerek çıkacaktır." dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı