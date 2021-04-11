CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KORONAVİRÜS SALGINI AÇIKLAMASI
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KORONAVİRÜS SALGINI AÇIKLAMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği üyelerini kabulünde konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği üyelerini kabulünde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların özellikle ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz. Allah'ın izni ve inayetiyle Türkiye bu salgın sürecinden çok daha güçlenerek çıkacaktır." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KORONAVİRÜS SALGINI AÇIKLAMASI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KORONAVİRÜS SALGINI AÇIKLAMASI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KORONAVİRÜS SALGINI AÇIKLAMASI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KORONAVİRÜS SALGINI AÇIKLAMASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 15:16:56. #1.15#
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