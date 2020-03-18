Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Koronavirüs Salgını Açıklamaları
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Koronavirüs Salgını Açıklamaları

Dünyanın gündemini son iki aydır meşgul eden koronavirüs salgını, yakın zaman önce Türkiye'de de hızla yayılmaya başlamıştı. Bug&uu

18.03.2020 19:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Koronavirüs Salgını Açıklamaları

Dünyanın gündemini son iki aydır meşgul eden koronavirüs salgını, yakın zaman önce Türkiye'de de hızla yayılmaya başlamıştı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan koronavirüs toplantısı sonlandı. Erdoğan, toplantı sonrasında açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına virüs salgını tarihi ile alakalı konuşarak başladı. Daha önce ortaya çıkan Veba, Ebola, SARS ve MERS gibi virüslere atıf yaptı. Ardından Batılı ülkelerin salgın politikalarını eleştiren Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin durumunun diğerlerine göre çok daha iyi olduğunu dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs COVID-19 hakkında ve virüsün yayılması hakkında bilgileri sıralayan Erdoğan, virüsün yayıldığı noktaları ve yayıldıkları tarihleri dile getirdi. Şubat ayında İtalya, İran ve diğer ülkelerdeki ölümlerden bahseden Cumhurbaşkanı, ülkelerin aldıkları önlemleri de dile getirdi. Erdoğan, Türkiye'nin 6 Ocak'ta çalışmalara başladığını ve 10 Ocak itibarıyla bilim kurulu kurarak, uzmanlardan yardım aldığını ifade etti. Termal kamera taramaları, uçuş yasakları ve sınır kapısı kapama kararlarından bahseden Erdoğan, salgına dair yapılan işlemleri ayrıntılı olarak aktardı.

Sınavlar ertelenebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına dikkat çeken detayların başında ise lise ve üniversite sınavları geldi. Okulların ertelenmesinin ardından derslerin aksaması ile sınavların gündeme geldiğini söyleyen Erdoğan, önemli sınavların ertelenmesinin gündemde olduğunu kaydetti.

Sınavların ertelenme durumunun ise gidişata göre kararlaştırılacağı ve şimdilik bütün sınavların, planlandığı tarihte gerçekleştirileceği açıklamalarda kendine yer buldu.

Koronavirüs konusunda alınan yeni önlemler

Koronavirüs konusunda yapılması gerekenlerden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin önlemini kendisinin alması gerektiğini hatırlattı. Bu sebeple herkesin bu konuyu önemsemesi ve fedakarlık yapması gerektiğini aktaran Erdoğan, tedbirlerin salgın riskinin sonlanmasına kadar devam edeceğini dile getirdi.

Kişisel temizliğin yapılması gerektiğini, tokalaşmaktan ve kucaklaşmaktan kaçınılması gerektiğinden bahseden Cumhurbaşkanı, tüm vatandaşların Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarının uygulanması konusunda ısrarlarını belirtti.

Sosyal mesafenin önemini birkez de kendisi anlatan Erdoğan, toplu taşıma gibi ortak kullanıma açık alanlarda en az 1 metrelik mesafenin önemini hatırlattı. Virüs taşıyan bir kişinin dışarıda gezmesi durumunda yüzlerce kişiye virüsü bulaştırabileceğini aktardı.

Özel ya da kamu sektöründe çalışan kişilerin eve geldiklerinde ellerini ve yüzlerini sabunla yıkamalarını söyleyen Cumhurbaşkanı, tarafndan açıklanan diğer tedbirler ise şöyle sıralandı:

Yaşlılara sabun ve kolonyo gibi temizlik ürünleri dağıtılacak.

İsteyen yaşlılar maaşlarını evden alabilecekler.

Koronavirüs aşısına bakanlık düzeyinde destek sağlanacak.

Aşı kiti konusunda Avrupalı ülkelere destek verilecek.

THY kargo taşımacılığını sürdürerek ülkeyi desteklerken, salgın dolayısıyla yaşadığı kayıplar devlet tarafından karşılanacak.

Merkez Bankası, dün itibarıyla önemli adımlar atarak nakit para sıkıntısı yaşanmaması konusunda tedbirler aldı. İhracatçıların kredi ve faiz ödemeleri, taahhüt kapama süreleri 1 yıl uzatıldı.

Firmaların istihdam kaybına yol açmaması istendi.

Şirketlerin kredi almaları kolaylaştırıldı.

Kredi alınması ve kullanılması konusunda rahatlık sağlanacak.

KOBİ ve şirketlerin kredi düzenleme, yapılandırma taleplerinin olumlu sonuçlandırılması istendi.

Ekonominin desteklenmesi için 100 milyar liralık paket açıldı.

Korona virüse karşı alınan ekonomik tedbirler

1- Parekende, AVM, demir-çelik, sinema, tiyatro, konfeksiyon, organizasyon, gibi alanlarda çalışan şirketlerin SGK ödemeleri 6 ay ertelendi.

2- Konaklama vergisi Nisan ayına kadar uygulanmayacak.

3- Otellerin hasılat payı gibi ödemeleri 6 ay süreyle ertelendi.

4- İç havayolu taşımacılığında üç ay süreyle KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indi.

5- Koronavirüs sebebiyle nakit akışı bozulan şirketlerin banka ödemeleri 3 ay ötelenecek ve istenirse bu şirktlere destek sağlanacak.

6- İhracattaki geçici yavaşlama sebebiyle ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecek.

7- Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan eden esnaf ve zanaatkarların Halkbank'a olan kredi ödemeleri 3 ay süreyle ertelendi.

8- Kredi garanti fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kredide öncelik koronavisüten etkilenen firmalara ve kobilere verilecek.

9- Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı sosyal amaçlı kredi paketleri devreya alacak.

10- 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktar yüzde 80'den yüzde 90'a çıkarılacak.

11- Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüte düşen şirketlere mücbir sebep notu düşülecek.

12- SGK desteği devam edecek.

13- Uzaktan çalışma modelleri teşvik edilecek.

14- Kısa çalışma konusunda gerekli sonuçlar çalıştırılacak.

15 - En düşük emekli maaşını 1,500 TL yapılacak

16- Emeklinin bayram ikramiyesi Nisan ayının başında ödenecek.

17- İhtiyaç sahibi ailelere yapılan nakdi yardımlar için 2 milyar liralık kaynak ayrıldı.

18- İstihdamdaki sürekliliği temin etmek için 2 aylık telafi süresi 4 aya çıkarıldı.

19- Tek başına yaşayan 80 yaş üstü vatandaşlara destek yükseltilecek.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Tamindir

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