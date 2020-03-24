CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KORONAVİRÜS MESAJI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"İnşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz. Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar."

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlarla gerçekleştirdiği video konferans görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların koronavirüs salgınıyla alakalı alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında görüşmeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bakanların video konferans yoluyla yaptıkları görüşmeyi içeren video yayımlandı. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile video konferans yoluyla konuşuyor. Alınan önlemler, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alıyor.

Erdoğan'ın video konferans yoluyla yaptığı görüşmede, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz." dedi. Erdoğan, uzaktan eğitim ve okullarda tatilin uzatılması hakkında ise, "İnşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz. Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar." dedi. Erdoğan, "Ürünleri çok değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara, ülkemiz içinde bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara bu işin hesabını sorarız." diye konuştu.

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Kaynak: DHA