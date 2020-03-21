Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili sesli mesaj Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili sesli mesajı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili sesli mesaj paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili sesli mesajı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili sesli mesaj paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüse karşı amansız bir mücadele içerisindeyiz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor." Erdoğan: "Hijyen kurallarına riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız." Erdoğan: "İbadetlerimizi evlerimizde eda etmeye, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evlerimizde geçirmeye özen gösterelim." Kaynak: AA