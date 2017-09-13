Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya Büyükşehir'e Ödül

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Konya Kırsalında Kalkınma İçin E-Desen Projesi" AK Parti Yerel Yönetimler Proje Yarışması'nda ödüle layık görüldü. Tarımsal üretimin ve çeşitliliğin artırılmasını amaçlayan projenin ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.



Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Konya Kırsalında Kalkınma İçin E-Desen Projesi" AK Parti Yerel Yönetimler Proje Yarışması'nda ödül almaya hak kazandı. AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Ankara ATO Congresium'da yapıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödüllerini verecekleri "Yerel Yönetimler Proje Yarışması"nda sosyal projeler ve kent ekonomisine katkı kategorilerinde dereceye giren belediye başkanları ile ekiplerini tebrik etti. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Yerel Yönetimler Proje Yarışması"nın, AK Partili belediyelerce hayata geçirilen özgün ve orijinal çalışmaların tüm Türkiye'ye tanıtılması açısından önemine değinen Erdoğan, ülkede artık 2019'da dördüncü dönemine girecek ve esasında 1994'e kadar götürülebilen çok daha köklü bir geçmişi olan bir "AK Parti Belediyeciliği" modelinin ortaya çıktığını ifade etti. AK Parti belediyelerinin hizmet büyüklüğünü ve kalitesini diğer belediyelerle kıyaslamanın mümkün olmadığını belirterek, "Ülkemizde bin 397 belediyeden 884'ünün AK Parti tarafından yönetiliyor olması, bu gerçeğin milletimiz tarafından da teyidi anlamına geliyor. Gerçekten de tıpkı hükümette, tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi belediyecilikte de rakiplerimizle değil, biz kendi kendimizle yarışıyoruz" dedi.



Belediyelerdeki tecrübelerin, hizmetlerin, başarıların üzerine kurdukları hükümetteki ve AK Parti'deki kadroların özünde belediyecilik tecrübesi olan kişiler bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, mektebin de belediyeler olduğuna işaret etti.



Ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından dereceye giren belediyelere ödüllerini verdi. "Belediyelerimizin Kent Ekonomilerine Katkıları" proje yarışmasında "Konya Kırsalında Kalkınma İçin E-Desen Projesi" ile ikincilik ödülüne Konya Büyükşehir Belediyesi layık görülürken; Başkan Tahir Akyürek, ödülü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.



Başkan Akyürek teşekkür etti



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, E-Desen Projesi ile ödül almaktan Konya adına mutluluk duyduklarını ifade etti. Ödül nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Başkan Akyürek, Konya'nın ürün deseni, kırsal kesimin kalkınması, hayvancılık, tarım ve turizme yönelik faaliyetlerde nerede, ne yapılabileceğinin çalışıldığı bir projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Akyürek, 50 yerleşim yerinde yapılan E-Desen Projesi'nin Konya'nın kırsal kesim tabir edilen 752 mahallesinde uygulanacak şekilde geliştirileceğini ve örnek teşkil edeceğini ifade etti.



Konya kırsalında tarımsal üretim kapasitelerinden turizm varlıklarına kadar birçok ekonomik değeri olan varlığın tespit edilecek, ihtiyaç duyanların kullanabileceği elektronik bir veri tabanına dönüştürülmesini sağlayan Konya Kırsalında Yerleşim Yerleri E-Desen Haritası Projesi'ndeki verilere konya-kirsalbilgi.com adresinden ulaşılabiliyor. - KONYA