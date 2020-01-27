Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant için taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant için taziye mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li basketbolcu Kobe Bryant için başsağlığı mesajı yayımladı.

27.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant için taziye mesajı

, helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li basketbolcu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan Twitter hesabından, İngilizce yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sayısız sporcuya ilham veren ve dünyanın dört bir yanındaki insanları basketbol sevgisiyle tanıştıran basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın kaybı beni derinden üzdü. Basketbol hayranı Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimi sunuyorum."


Kaynak: DHA
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