Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kısa çalışma ödeneği' açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kısa çalışma ödeneği' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kısa çalışma ödeneği' açıklaması
Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilme kararı alındı" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilme kararı alındı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turizm Haftası nedeniyle turizm temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.Kabulün ardından konuşan Erdoğan, toplantıda sektörel kazanımları nasıl daha ileri götürebileceklerini ele aldıklarını belirtti. Erdoğan, "Toplantımız esnasında sektör temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda, tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilme kararı alındı. Ayrıca, turizm sektöründe mayıs sonu sona eren KDV indirimlerinin, haziran sonuna kadar devam etmesinin yararlı olacağını değerlendirdik ve bu konuda karar aldık. Hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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