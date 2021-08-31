Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan Bağımsızlık Günü paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan Bağımsızlık Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan Bağımsızlık Günü paylaşımı
Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan Bağımsızlık Günü paylaşımı - Haberler
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