Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kendisine yönelik, 'sözde Cumhurbaşkanı' sözü nedeniyle 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan haksız ve mesnetsiz iddia ve ithamlarda bulunduğunu belirtti. Aydın, Kılıçdaroğlu hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onur, şeref ve saygınlığını ihlal ettiği ve kişilik haklarını ağır bir şekilde zedelendiği gerekçeleriyle, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtıklarını belirtti.Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda da bulunduklarını belirten Aydın, "Söz konusu ifadelerin TCK 299'uncu maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu unsurlarını ihtiva etmesi ve yasama sorumsuzluğu kapsamında bulunmaması nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN