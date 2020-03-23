Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
23.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini ilettiğini bildirdi. Altun, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileğinde bulunduğunu kaydetti. - ANKARA
Kaynak: İHA