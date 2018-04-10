Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Lafa gelince sosyal demokrat olduğunu söyleyen fakat ayak tırnağından saç teline kadar her tarafından buram buram faşizm kokan bu partinin ve başındaki zatın devri yakında kapanacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuştu. Dün, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'u ağırladığını hatırlatan Erdoğan, Kırgız makamları ile el ele verip FETÖ'yü bu ülkeden de tasfiye edeceklerini söyledi. Gabon'un 3 önemli FETÖ'cüyü Türkiye'ye teslim ettiğini kaydeden Erdoğan, "Gideceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Kosova'dan 6'sını aldık, Gabon'dan 3'ünü aldık. Milli İstihbarat Teşkilatımız kovalıyor" ifadelerini kullandı.

"Nefret dilini bu defa güya Roman kardeşlerimizi tahrik etmek üzere yeniden devreye almış"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Dünya Romanlar Günü programında yaptığı konuşmaya değinen Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zatı artık kaile almayayım diyorum ama milletimize olan sorumluluklarımız en azından bazı konularda bizi harekete geçmeye mecbur bırakıyor. Bu zat geçtiğimiz günlerde Roman vatandaşlarımızla bir araya gelmiş. Grup kürsüsünde kendin çal kendin oyna misali zırvalayacağına hiç değilse gerçek hayatın içine girmiş. Niyet bozuk olunca her nasılsa bu zat en makul bir işi bile skandal hale getirmeyi başarıyor. Geçmişte Suriyeli kardeşlerimiz için sıkça kullandığı nefret dilini bu defa güya Roman kardeşlerimizi tahrik etmek üzere yeniden devreye almış. Bu zat 2014 yılında Suriyeliler için çocuklar dilenci, kadınların ne olduğunu bir araştırın demişti. 'Vatana ihanet etmek 1,5 milyon Suriyeliyi Türkiye'ye sokmak demektir' sözlerini edebilmişti. Aynı zat 2015 yılında 'kusura bakma' deyip 'Suriyelileri kendi ülkelerine geri göndereceğiz' demişti. 2016 yılında bu defa Suriyelilerin yer altı dünyasının önemli aktörleri olacağı, düzenimizi bozacağı kehanetinde bulunmuştu. Hatta hızını alamayıp demokrasi bakımından Suriye ile Türkiye'yi karşılaştırmıştı. Bu yıl ise Suriyeli sayısına ve bunlar için harcanan paraya kafayı taktı. Suriyeli sayısının ne kadar olduğunun bilinmediğini iddia ediyor. İlgili kurumlara sorsa günü gününe tam sayısını alır" açıklamasını yaptı.

"Sen ancak olsa olsa adamlarını Esed'e gönderirsin en sonunda da sen onun yanına gidersin"

Kılıçdaroğlu'nun, Suriyelilerin kendi vatanları için savaşmadığını iddia ettiğini, Cerablus'ta, Dabık'ta, El-Bab'ta, Afrin'de Mehmetçik ile omuz omuza mücadele ederken şehit olan binin üzerindeki Özgür Suriye Ordusu mensubunu yok saydığını sözlerine ekleyen Erdoğan, ÖSO'nun Afrin'deki komuta kademesinin ziyaretine geldiğine dikkat çekerek, "Komutanlardan bir tanesi dediler ki bu komutan bu cephedeki en fedakarlardan bir tanesi. Ameliyatla karnını aldılar dediler. Açın bakın göreyim dedim. Tamamı ile bu kısım operasyondan geçmiş, sadece o da değil, omuzdan, kalçadan her taraftan mermiler almış. Durmamış, daha sonra tekrar cepheye gitmiş ve şu anda yine cephede. Bu kardeşimizin bir kolunda Türk bayrağı, diğer kolunda Suriye bayrağı var. Ey Kemal, sende bunlardaki cesaret, bunlardaki ruh, bunlardaki iman var mı? Sen ancak olsa olsa adamlarını Esed'e gönderirsin en sonunda da sen onun yanına gidersin. Bizim askerimizin oralara ne için gittiğine kafası basmadığı için 'benim askerimin hayatı o kadar ucuz değil' yaygaraları kopartabilmişti. Daha da ileri gidip Suriyeliler için harcanan 31 milyar dolara göz dikecek kadar aç gözlü olduğunu da göstermişti. Suriyeliler için harcanan paranın ne anlama geldiğini bilmeden, çiftçiden, hastanede tedavi gören vatandaşlarımıza kadar akla hayale gelmeyecek kesimleri üzerimize salmaya ve böyle bir çalışmayı ayrıca yapması da bir garabetti. Uluslararası kuruluşlardan gelen kaynakla başka hiçbir gelirleri olmayan Suriyelilere verilen ayda 250 liraya dahi tahammül edememiştir. Suriyelilerin seçimlerde oy kullandığı yalanları, işsizliğin sebebi olduğu hezeyanını, diğer provokasyonlarını saymıyorum. Şimdi de roman vatandaşlarımız ile Suriyeli sığınmacıları kıyaslayarak tamamı yalan ve yanlış iddialarla karakterini bir kez daha ortaya koymuştur. Onun ahlaka ve insanlığa sığmayacak ifadelerini burada tekrarlamayacağız. Yarın Külliyeyi ziyaret edecek Roman kardeşlerimizle birlikte bu şahsa hak ettiği cevabı vereceğiz. Benim doğduğum, büyüdüğüm mahalle Roman kardeşlerimledir. Orada doğdum, orada büyüdüm. Bay Kemal biz böyle yetiştik. Bizde ayrımcılık yok. Biz bir şeye inanmışız; inananlar kardeştir. Öyle kavim, kabile böyle bir ayrım yok. Vatandaşlarımız sıfatıyla tüm haklardan ve özgürlüklerden istifade eden Roman kardeşlerimizle, hayatlarını kurtarmak için ülkemize sığınan Suriyeli mazlumları karşı karşıya getirmekten medet uman bir siyasetin bu ülkede yeri olmadığını bu zata milletimizle birlikte göstereceğiz. Lafa gelince sosyal demokrat olduğunu söyleyen fakat ayak tırnağından saç teline kadar her tarafından buram buram faşizm kokan bu partinin ve başındaki zatın devri yakında kapanacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA