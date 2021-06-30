Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığıyla TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşma nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığıyla TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşma nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilen dilekçede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarının ihlal edildiği ve şahsiyet haklarına ağır hakaretlerle saldırıldığı ifade edildi. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, 'kul hakkı yemek, haramla beslenmek, rüşvet yemek, yolsuzluk yapmak, ekonomiyi ve hukuku kayıt dışına çıkarmak, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti devletine vergi vermemek için hesap açmak, Man Adası'nda sahte şirket kurmak, yargıya talimat vermek, damat ile 128 milyar doları buharlaştırmak, dış güçlere teslim olmak ve egemen güçlerin esiri olmakla' itham ettiği belirtildi. 

'CUMHURBAŞKANIMIZA DUYDUĞU HUSUMET SAPLANTILI KÖR BİR DÜŞMANLIĞA DÖNÜŞTÜ'Dilekçede daha önce de Kılıçdaroğlu'nun bir çok kez Cumhurbaşkanı'na benzer söylemleri nedeniyle tazminat ödediği hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:  

"Davalının benzer olaylar nedeniyle tazminat ödemeye mahkum edildiği davalara konu beyanlarını hala ısrarla sürdürmesi, davalının Sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğu husumetin, saplantılı kör bir düşmanlığa dönüştüğünü ortaya koymaktadır. Yine gerek AİHM kararları gerekse de ulusal içtihatlar göstermektedir ki manevi tazminat tutarı belirlenirken bir üst sınır bulunmamaktadır. Miktarın belirlenmesinde her somut olay özünde değerIendirme yapılarak tarafların konumu, ekonomik durumları, söylemlerin ağırlığı ve geniş kitlelere yayılmış olması gibi etkenler göz önünde bulundurularak bu değerlendirme yapılmalıdır. Özellikle davalının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak adet haline getirdiği hakaret muhtevalı açıklamalar dikkate alındığında davalı aleyhine caydırıcı bir tazminata hükmedilmesi gerektiği açıktır. Aksi halde manevi tazminat amacına ulaşmayacaktır. Sonuç itibariyle dava dilekçesinde 500 bin lira manevi tazminatın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tahsili ile mahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayınlanması talep edilmiştir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

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