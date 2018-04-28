Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "Diktatörün Ta Kendisi Sensin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi talimatını veren CHP Lideri Kemel Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Öyle bir diktatörsün ki insanların iradesine ipotek koyuyorsun ya. Baktım gözleri yaşlı milletvekilleri var orada. Üzüldüm. Ne yapsın garibim. Genel başkanları emretti, onlar da gözleri yaşlı olarak oraya gitti. Ama hani bu diktatör var ya. Bana diktatör diyor. Diktatörün ta kendisi sensin" dedi.

AK Parti İstanbul Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve AK Parti Kadın Kolları üyeleri katıldı.

"İçerideki Sorozlar, dışarıdaki Sorozlar, hepsi birleşmişler sadece 'AK Parti'yi nasıl bitiririz' diye çalışıyorlar"

Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin yurt içi ve yurt dışında engellenmeye çalışıldığını vurgulayarak, "İçerideki Sorozlar, dışarıdaki Sorozlar. Hepsi birleşmişler sadece 'AK Parti'yi nasıl bitiririz' diye çalışıyorlar. Bitiremeyeceksiniz, bölemeyeceksiniz. Allah'ın izni ile inandığımız yolda kararlılıkla yürüyeceğiz. Siyasi hayatımda hep hanım kardeşlerime güvendim. En verimli çalışmaları hanım kardeşlerimle yürüttüm. Siz burada tamam diyorsanız 24 Haziran'da zaferimiz tamamdır inşallah. Kale içeriden fethedilir o da sizinle olur" diye konuştu.

Türkiye'nin 2007 yılında Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öngören anayasa değişikliği ile başlattığı süreci 24 Haziran'da nihayete erdireceğini belirten Erdoğan, "Geçmişte yaşadığımız hadiseler bu adımın ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Ülkemizin 200 yılında yönetim sistemi arayışlarında dönüm noktalarından bazılarını tanzimatın ilanı, cumhuriyetin kuruluşu, çok partili siyasi hayata geçiş olarak sayabiliriz. İnşallah 16 Nisan ile hukuki temeli atılan 24 Haziran tarihini buna ilave edeceğiz. 16 Nisan bunun tamamı değildi bir kısmı idi. Şimdi tamamını inşa ediyoruz. Bunların hepsi birbirini tamamlayan atılımlardır" şeklinde konuştu.

"Diktatörün ta kendisi sensin, insanların iradesine ipotek koyuyorsun"

Konuşmasında muhalefet partilerini de eleştiren Erdoğan, "Yaşadığımız dönemin ve günlerin önemini bazen çok daha sonraki zamanlarda anlayabiliriz. 2007 anayasa değişikliğinin ülkemizi bugünlere getireceğini o zaman çok az kişi kavrayabilmişti. Aynı şekilde birilerinin hala 24 Haziran'ın önemini anlayamadığını görüyoruz. Eğer anlasalardı 18 Nisan'dan bugüne kadar geçen süreyi saçma sapan milletvekili transferleriyle, adaylık tartışmalarıyla, polemiklerle heba etmezlerdi. Hale bakın. 15 milletvekilini kalkıyorsun bir tane sözde partiye veriyorsun, neymiş grup kursunlar. Bu bir defa 15 milletvekiline saygısızlıktır. Onlara oy veren halkımıza da saygısızlıktır. Ama hani bu diktatör var ya. Bana diktatör diyor. Diktatörün ta kendisi sensin. Hem de öyle bir diktatörsün ki insanların iradesine ipotek koyuyorsun ya. Baktım gözleri yaşlı milletvekilleri var orada. Üzüldüm. Çünkü bu parlamentonun içinde böyle milletvekilleri olamaz. Ne yapsın garibim. Genel başkanları emretti, onlar da gözleri yaşlı olarak oraya gitti. Gitti de parlamentoda o sözde yeni adım atan partinin sıralarına oturmadılar. Yine nerede kaldılar mevcut partisinin koltuklarında kaldılar. Böyle bir demokrasi olur mu? Bu ana muhalefet bu ülkeye bunu da kazandırdı. Ben de diyorum ki asıl belirleyici sen değilsin, milletimdir. 24 Haziran'da bunu göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Cumhur ittifakı olarak hem cumhurbaşkanımızı seçeceğiz, hem de parlamentoda güçlü bir grupla temsil yetkisini milletimizden alacağız"

AK Partili kadınlardan Cumhur ittifakına destek isteyen Erdoğan, şunları söyledi:

"MHP ile biliyorsunuz bir ittifak oluşturduk. Bu ittifak Cumhur'un ittifakıdır. Dolayısıyla cumhurun ittifakından inanıyorum ki sizler bu dayanışmayı daha da güçlendireceksiniz. Hiçbir dedikoduya, fitneye, fesada fırsat vermeden el ele cumhur ittifakı olarak hem cumhurbaşkanımızı seçeceğiz, hem de parlamentoda güçlü bir grupla temsil yetkisini milletimizden alacağız."

"Afrin'de 4 bin 305 teröristi etkisiz hale getirdik"

Erdoğan, terörle mücadelede etkisiz hale getirilen teröristlerin rakamlarını da açıklayarak, "Afrin'de 4 bin 305 teröristi etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta 372 teröriste etkisiz hale getirdik. Yurt içinde 281 teröristi etkisiz hale getirdik" dedi. - İSTANBUL