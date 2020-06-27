Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kıdem Tazminatı' açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kıdem Tazminatı' açıklaması "Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak, bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak, en başta gelen görevimizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kıdem Tazminatı' açıklaması "Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak, bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak, en başta gelen görevimizdir" Kaynak: İHA