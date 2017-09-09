Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan'da Cami Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da Hazret Sultan Camii'ni ziyaret etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarına devam ediyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştiren Erdoğan, daha sonra Hazret Sultan Camii'ni ziyaret etti. Camiyi inceleyen Erdoğan, yetkililerden de bilgi aldı. Erdoğan'a ziyareti sırasında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti.



Sembol İnşaat tarafından 2012 yılında inşa edilen Hazret Sultan Camii, Orta Asya'nın en büyük camisi olma özelliği taşıyor. Kazakistan halkı tarafından ülkenin bağımsızlık sembollerinden biri olarak kabul edilen cami, 17 bin metrekarelik alan üzerine inşa edildi. Sosyal tesislere de sahip olan ve çinileri İznik'ten tedarik edilen caminin 10 kubbesi bulunuyor. - ASTANA