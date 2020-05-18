Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan'a Kovid-19'la mücadelesinde destek mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan'a Kovid-19'la mücadelesinde destek mesajı

NUR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili gönderdiği mesajda, "Biz dost ve kardeş Kazakistan'ın çabalarını desteklemek için yardım eli uzatmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan'a Kovid-19'la mücadelesinde destek mesajı
18.05.2020 20:36 | Son Güncelleme: 18.05.2020 20:36

NUR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili gönderdiği mesajda, "Biz dost ve kardeş Kazakistan'ın çabalarını desteklemek için yardım eli uzatmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Tokayev'e, ülkenin Kovid-19'la mücadelesini destekleyici bir mesaj gönderdi.

Mesajında, Kazakistan'ın Kovid-19'un yayılmasına karşı aldığı önlemleri yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, "Her şeyden önce salgınla mücadelede ön planda olan sağlık çalışanlarına başarılar diliyorum. Kazak halkının bu krizin üstesinden geleceğine inanıyorum. Biz dost ve kardeş Kazakistan'ın çabalarını desteklemek için yardım eli uzatmaya hazırız ve gerekli tıbbi ekipmanı gönderiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, mesajında, virüsten hayatını kaybeden Kazakistan vatandaşları için başsağlığı ve hastalığa yakalananlara acil şifalar dilemesinin yanı sıra mevcut kriz sonrası iki ülkenin, kardeşliği ve tarihi bağlara dayalı ikili stratejik ortaklığını daha da güçlendirmek için ortak çaba göstermeye devam edeceklerine yönelik inancını dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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