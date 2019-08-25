Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum yorumu: Kandil'e para gönderenleri kapıya koyarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum yorumu: Kandil'e para gönderenleri kapıya koyarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Mardin ve Van illerinin belediye başkanlarının idari bir kararla görevden alındığını söyleyerek, "Oralara gönderilen parayı, Kandil'e gönderenleri hiçbir zaman görmemezlikten gelemeyiz, onları kapıya koyarız. Şu anda koyduk mu? Koyduk." dedi

25.08.2019 19:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum yorumu: Kandil'e para gönderenleri kapıya koyarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Mardin ve Van illerinin belediye başkanlarının idari bir kararla görevden alındığını söyleyerek, "Oralara gönderilen parayı, Kandil'e gönderenleri hiçbir zaman görmemezlikten gelemeyiz, onları kapıya koyarız. Şu anda koyduk mu? Koyduk." dedi.


Trabzon'da katıldığı toplu açılış töreninde konuşma yapan ve "CHP yönetimine, evlatlarına bir utanç değil, şeref mirası bırakmaları çağrısında bulunuyorum. Kazandığınız üç beş belediye sizi yanıltmasın" diyen Erdoğan şöyle konuştu Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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