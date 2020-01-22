Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Karaca'nın vefatı dolayısıyla taziye telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Karaca'nın vefatı dolayısıyla taziye telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEMA Vakfı Kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı Onursal Başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

22.01.2020 18:26 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Karaca'nın vefatı dolayısıyla taziye telefonu

Cumhurbaşkanı , TEMA Vakfı Kurucularından 'nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı Onursal Başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede merhum Karaca'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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