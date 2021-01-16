Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kar altında yürürken fotoğraf paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından kar yağışı altında şemsiye ile yürüdüğü bir fotoğrafı paylaştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından kar yağışı altında şemsiye ile yürüdüğü bir fotoğrafı paylaştı.

Erdoğan, sosyal medya hesapları Telegram, BİP ve Instagram'dan kar yağışı altında şemsiye ile yürüdüğü bir fotoğrafı siyah beyaz olarak paylaşarak, "Birkaç yıl öncesinden bir kar hatırası" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan