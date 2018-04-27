Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanun Onayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devlet Su I·s¸leri Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nu¨n Tes¸kilat ve Go¨revleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgˆının Tes¸kilat ve Go¨revleri Hakkında Kanun Hu¨kmu¨nde Kararnamede Degˆis¸iklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'u¨ncu¨ maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, 7139 sayılı "Devlet Su I·s¸leri Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nu¨n Tes¸kilat ve Go¨revleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgˆının Tes¸kilat ve Go¨revleri Hakkında Kanun Hu¨kmu¨nde Kararnamede Degˆis¸iklik Yapılmasına Dair Kanun"u onaylayarak, yayımlanmak u¨zere Bas¸bakanlıgˆa go¨nderdi.