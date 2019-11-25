Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadına karşı şiddetle mücadele' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya mesajında, "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz.
25.11.2019 13:51 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya mesajında, "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com