Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "kadına karşı şiddetle mücadele" paylaşımı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "kadına karşı şiddetle mücadele" paylaşımı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz.

25.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz."

Kaynak: AA
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