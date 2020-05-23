CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KABİR ZİYARETLERİ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan anne, babası ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte şehit olan Erol Olçok'un mezarlarını ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan anne, babası ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte şehit olan Erol Olçok'un mezarlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nden çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada annesi Tenzile, babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti. Erdoğan aynı mezarlıkta bulunan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte hayatını kaybeden Erol Olçok'un kabrinde de dua etti.Erdoğan daha sonra mezarlıktan ayrılarak Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.

Kaynak: DHA