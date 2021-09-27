Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, İklim değişikliği konusunda tarihi bir adım atıyor, önümüzdeki ay Paris Anlaşması'nı onaylama kararı aldık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, İklim değişikliği konusunda tarihi bir adım atıyor, önümüzdeki ay Paris Anlaşması'nı onaylama kararı aldık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye, İklim değişikliği konusunda tarihi bir adım atıyor, önümüzdeki ay Paris Anlaşması'nı onaylama kararı aldık." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nice sessiz devrimleri hayata geçiren Türkiye'de yeşil kalkınma devrimini de inşallah milletimize biz kazandıracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anım Günü" dolayısıyla Cumhurbaşkanı Aliyev'i tebrik etti
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