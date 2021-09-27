Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye, İklim değişikliği konusunda tarihi bir adım atıyor, önümüzdeki ay Paris Anlaşması'nı onaylama kararı aldık.' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, İklim değişikliği konusunda tarihi bir adım atıyor, önümüzdeki ay Paris Anlaşması'nı onaylama kararı aldık."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, İklim değişikliği konusunda tarihi bir adım atıyor, önümüzdeki ay Paris Anlaşması'nı onaylama kararı aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye, İklim değişikliği konusunda tarihi bir adım atıyor, önümüzdeki ay Paris Anlaşması'nı onaylama kararı aldık." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanıyor! Masada yeni korona tedbirleri dahil 4 kritik konu var

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye, İklim değişikliği konusunda tarihi bir adım atıyor, önümüzdeki ay Paris Anlaşması'nı onaylama kararı aldık.' - Haberler
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