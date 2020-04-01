Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Conte'ye mektup
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye yazdığı mektup İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'ya teslim edildi.
01.04.2020 22:09 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye yazdığı mektup İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'ya teslim edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye yazdığı mektup iletilmek üzere İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'ya teslim edildi" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA