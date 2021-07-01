Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi ile başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi ile başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek değildir.

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın ilk hedefini şiddetle mücadele mevzuatının gözden geçirilmesi ve etkin uygulanması olarak belirledik.""

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline yönelik tepkilere cevap veren Erdoğan, yeni eylem planını açıkladı! 5 hedef içeriyor
İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline yönelik tepkilere cevap veren Erdoğan, yeni eylem planını açıkladı! 5 hedef içeriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun."
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Cem Yılmaz Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mesut Özil Burak Elmas Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 15:11:02. #1.16#

title