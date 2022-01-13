Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrailli mevkidaşına taziye telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüşüp, annesinin vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un annesi Aura Herzog'un vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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