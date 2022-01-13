Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrailli mevkidaşına taziye telefonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrailli mevkidaşına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrailli mevkidaşına taziye telefonu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrailli mevkidaşına taziye telefonuCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüşüp, annesinin vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrailli mevkidaşına taziye telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüşüp, annesinin vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un annesi Aura Herzog'un vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Haber:  ANKARA,


Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u arayarak, annesi Aura Herzog'un vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u arayarak, annesi Aura Herzog'un vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Pinto'nun oğluna taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Pinto'nun oğluna taziyelerini iletti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde konuştu: (1)

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title