Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrailli mevkidaşına taziye telefonu - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrailli mevkidaşına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrailli mevkidaşına taziye telefonu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüşüp, annesinin vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüşüp, annesinin vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un annesi Aura Herzog'un vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.


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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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