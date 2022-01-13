Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrailli mevkidaşına taziye telefonu
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüşüp, annesinin vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüşüp, annesinin vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un annesi Aura Herzog'un vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet