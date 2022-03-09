Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le enerjide iş birliği açıklaması: Bu bir fırsattır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'le enerji alanında iş birliği mesajı vererek, "Türkiye olarak daha önce başlatılmış olan enerji noktasındaki iş birliğini yeniden hayata geçirmek için 'bu bir fırsattır' diye düşünüyorum. Karadeniz'de, Akdeniz'de bu çalışmaları iş birliğimizle planlamak suretiyle hayata geçirebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 2,5 saat süren görüşmesinin ardından, konuk devlet başkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'u Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kendilerine, bir kez daha, ' Türkiye'ye hoş geldiniz' diyorum. Bu tarihi ziyaretin Türkiye- İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Müşterek hedefimiz, ülkelerimiz arasında ortak çıkarlara dayalı ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde, siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır. Türkiye- İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve güçlenmesi ülkelerimiz açısından olduğu kadar bölgesel istikrar ve barış için de büyük bir öneme sahiptir. Bölgemizde barış, huzur ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasına katkı sağlamak bizim elimizdedir. Pozitif bir gündem üzerinde ikili iş birliği ve bölgesel diyaloğumuzu ilerletebildiğimiz ölçüde, fikir ayrılığı yaşadığımız konuları ele almamız da kolaylaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta üstlendiği rol nedeniyle teşekkür etti.