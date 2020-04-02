Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İspanya Başbakanı'na mektup
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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, İspanya, Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İspanya Başbakanı'na mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yardım malzemelerinin ulaştığı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e bir mektup yazarak, "Tüm İspanya halkına ve özellikle bu zor günlerde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

02.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İspanya Başbakanı'na mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yardım malzemelerinin ulaştığı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e bir mektup yazarak, "Tüm İspanya halkına ve özellikle bu zor günlerde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yardım malzemesi gönderdiği İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Perez Castejon'a bir mektup gönderdi.

Mektuba "Sayın Başbakan, Değerli Dostum" hitabıyla başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost ve müttefik İspanya'nın tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldığını biliyorum. Tüm İspanya halkına ve özellikle bu zor günlerde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Türkiye olarak, İspanya halkının tek yürek olarak kriz karşısında sergilediği dirayetli ve kararlı duruşu takdirle izliyoruz. Hükümetinizin salgının ilk günlerinden bu yana etkin önlemler alarak, krize karşı yoğun ve başarılı bir mücadele verdiğini görüyoruz. Size bu çabalarınızda muvaffakiyetler diliyorum. Temennimiz, dost İspanya halkının bu felaketi de en kısa sürede ve en az zararla atlatması, yeniden refah, huzur ve esenlik dolu günlere geri dönebilmesidir" ifadelerini kullandı.

Mektupta "dost kara günde belli olur" atasözünü hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu anlayışla, NATO'nun Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi (EADRCC) aracılığıyla da iletmiş bulunduğunuz yardım çağrınıza cevaben, bugün Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla ülkenize tıbbi yardım malzemesinin intikalini sağlıyoruz. Avrupa Birliği'nin dahi engeller koyduğu bir ortamda, tüm imkanlarımızı zorlayarak, ihtiyaç duyduğunuz tıbbi malzemelerin ülkemizden ihracatı konusunda, elimizden gelen tüm kolaylığı da sergiliyoruz. Bu salgın hastalıkla mücadelenizde Zatı Alinize ve Hükümetinize kolaylıklar diliyorum. Yaşadığımız zorlu dönemi geride bıraktıktan sonra, daha önce de sizinle görüşmüş olduğumuz üzere, ikili işbirliğimizi ileri taşıyacak adımları kararlaştırmak amacıyla, bir sonraki Hükümetlerarası Zirvemizi düzenlemek için sizi ülkemize bekliyorum". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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