Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnönü Mesajı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmet İnönü'nün 45'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü vefat yıl dönümünde saygıyla anıyorum." - Ankara
Kaynak: DHA