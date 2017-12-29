Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İki Üniversiteye Rektör Ataması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İki Üniversiteye Rektör Ataması

CUMHURBAŞKANLIĞI basın merkezinden yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130'ncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'ncü maddeleri uyarınca, Mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İki Üniversiteye Rektör Ataması

CUMHURBAŞKANLIĞI basın merkezinden yapılan açıklamada, " Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130'ncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'ncü maddeleri uyarınca, Mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kenan İnan'ı Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'ı atadı" denildi.

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