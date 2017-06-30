Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Iki Kritik Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yaptı.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Trump, savunma sanayii ve ekonomi alanında ikili ilişkileri ele aldı. Katar krizinin müzakerelerle halledilmesinin bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından da önemli olduğu vurgulananan görüşmede, PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele vurgusu yapıldığı da bildirildi.



PUTİN'LE DE GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılan telefon görüşmesinde ise, Suriye konusunun konuşulduğu belirtildi. İki lider, Hamburg'ta düzenlencek G-20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı.



(İHA)