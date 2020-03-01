Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidinin evine ziyaret

01.03.2020 20:02 | Son Güncelleme: 01.03.2020 20:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'te şehit olan Uzm. Çvş. Emre Baysal'ın evine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin yakınlarından biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı asker selamıyla karşıladı.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan Uzm. Çvş. Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.Bu sırada şehidin bir yakını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı asker selamıyla karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan' a taziye ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidin annesine Türk Bayrağı hediye ederken, acılı babayı da teselli etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA