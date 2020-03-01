Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidi Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın evine taziye ziyareti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidi Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın evine taziye ziyareti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.

01.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 01.03.2020 19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidi Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın evine taziye ziyareti

Türkiye Cumhurbaşkanı , 'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın 'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baysal'ın ailesine taziyelerini iletirken, ziyarette şehit Baysal için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Ziyarette Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Kaynak: AA

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