Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'e 50 konut sözü

ANKARA'da 'İdlib' konulu istişare toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib'de yıl sonuna kadar 30 bin 785 briket ev taahhüdünü 50 bine çıkardıklarını söyledi. Toplantıya telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "50 konut da biz söz vermiş olalım" dedi.

Bakan Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı'na katıldı. Bakan Soylu, şu zamana kadar İdlib'de 10 bin 762 briket ev yapıldığını belirterek, hem kış şartları hem de salgın sürecinde çalışmalara ara verildiğini söyledi. Temmuz sonuna kadar 20 bin briket evi tamamlamayı hedeflediklerini belirten Bakan Soylu, "Yıl sonuna kadar 30 bin 785 taahhüdümüz vardı. Hedefi 50 bine çıkardık. İnşallah kış gelmeden 50 bin rakamı kardeşlerimize temin etmiş olacağız" dedi.

'EL UZATAN TEK ÜLKE TÜRKİYE'Bakan Soylu, 3.6 milyon Suriyelinin Türkiye'de yaşadığını, Türkiye'nin İdlib'de insanların sırtını dayayacağı duvarlar yaptığını bildirdi. Yurtlarından kaçan, evleri ellerinden alınan insanların son sığınma noktasının İdlib olduğunu söyleyen Soylu, "Göç edenlerin yüzde 81'i kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Mevcut kampanyada 1 milyon 146 bin 527 kişi yaşamaktadır. Bu insanlara umut olan, el uzatan tek ülke Türkiye'dir. Eğer Türkiye bu meseleye sırt çevirseydi, sınırlarını kapatıp bu insanlara el uzatmasaydı buralarda yaşanacakların utancı tüm dünyaya yeterdi" ifadesini kullandı.'AVRUPA SIRTINI DÖNDÜ'Bakan Soylu, İdlib'e yapılan yardımlara ilişkin şunları söyledi: "İdlib kampanyası kapsamında 13 Ocak'tan bu yana 717 milyon 63 bin 102 lira toplandı. Bu büyük alicenaplıktır. Mazluma yapılmış yardımdır. Biz bölgeye petrol gözüyle bakmıyoruz. Elimizde petrol haritaları, terör örgütleriyle pazarlık yapmıyoruz. Briket evde hedefimiz 20 bindi. Cumhurbaşkanımız, 'Temmuz sonuna kadar bitirin' dedi. Kışa kadar bir talimat daha aldık, o da 50 bin. Onun da sebebi var. Avrupa briket evler konusunda destek olacağını söyledi ama ses gelmedi, her zaman ki gibi. Onun için Cumhurbaşkanımız 'kendi göbeğimizi kendimiz keselim' dedi. Onlar bin bir dereden su getiriyor. Bizim suyumuz bir dereden geliyor. Kendi göbeğimizi ikindimiz kesmek durumundayız. Maalesef Avrupa batı medeniyeti her zamanki gibi insanlara sırtını dönmüştür. Aramızdaki fark bu. Biz de onlara sırtını verecek duvar yapıyoruz. Bundan büyük şeref söz konusu değildir."'BİZ DE 50 KONUT SÖZÜ VERELİM'Öte yandan, toplantı devam ederken Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak bilgi verdi. Soylu, bir briket evin maliyetinin ortalama 5 bin lira civarında olduğunu, eşiyle birlikte 20 ev yaptıracaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, şu ana kadar İdlib bölgesinde konutlarla ilgili verilen mücade sebebiyle tebrik ederek, şunları söyledi: "Rabbim gayretinizi arttırsın. Hayırlarınızı kabul buyursun. Bugüne kadar sadece Suriye değil, nerede bir garip ezilen varsa bunların yanında bu millet yer aldı. İnşallah bundan sonra da bu millet yine aynı şekilde yer almaya devam edecektir. Şu anda komşumuz sınır boylarında bu verdiğimiz mücadelede de çok büyük önem arz ediyor. Konut hedefimizi süratle yaz mevsimi içerisinde gerçekleştirir, ondan sonra da buraya Suriyeli kardeşlerimizin yerleşmesini sağlayabilirsek inşallah kış mevsimine hiç olmazsa buralarda girme şansını, imkanını yakalarlar. Ondan sonra 50 bin konut hedefinin de üzerine çıkar orada bunları daha da artırırız. Şu anda Süleyman Bey'in 20 konut sözü var. Biz de şimdilik ilk hedefte inşallah 50 konut da biz söz vermiş olalım. Bu 50 konutumuzla biz de oraya inşallah katkıda bulunmuş olalım. Rabb'im bu kardeşlerimizi çektikleri bu çilelerden bir an önce kurtarmaya bizleri vesile eylesin."

Kaynak: DHA