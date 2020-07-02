Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de yaptıracağı 50 konut için AFAD'a bağış
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de yaptıracağı 50 konut için AFAD'a bağış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'e inşa ettireceği 50 konut için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına 250 bin lira bağış yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de yaptıracağı 50 konut için AFAD'a bağış
02.07.2020 16:47 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'e inşa ettireceği 50 konut için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına 250 bin lira bağış yaptı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AFAD Başkanlığında düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı" sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak toplantıya ilişkin bilgi aktarmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölgeye 50 briket ev bağışında bulunacağının sözünü vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50 briket ev bedeli olan 250 bin lirayı İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı hesabına yatırdı.

AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattıkları "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de bölgeye yapılacak konutlar için bağışta bulundu. Bakanlar, 29 Haziran'daki kabine toplantısında bölgeye yaptırılacak 490 briket evin yapımını üstlendi.

Kampanya kapsamında sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra 81 il valiliği de 5 bin briket ev bağışında bulunacak.

50 bin briket ev hedefleniyor

AFAD koordinasyonunda bir araya gelen Türk Kızılay, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı Derneği, Hayrat Yardım Derneği, Deniz Feneri Derneği, Türk Diyanet Vakfı, Aziz Mahmud Hüdai Vakfı, Beşir Derneği, Fetihder, Kıyamder ve Yedi Başak sivil toplum kuruluşlarınca İdlib için "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" sloganıyla ortak yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında 50 bin briket evin yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanırken şimdiye kadar 19 bin briket ev projelendirildi.

Yardım kampanyasına katkıda bulunmak isteyenler "İDLİB" yazıp 1866'ya SMS gönderebiliyor veya sivil toplum kuruluşlarının banka hesap numaralarına para yatırabiliyor.

Kaynak: AA

Manşet

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