Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hocalı Katliamı" için anma mesajı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hocalı Katliamı" için anma mesajı Açıklaması

26.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hocalı Katliamı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hocalı Katliamı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "29 yıl önce Hocalı'da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan mesajda "26 Şubat 1992" başlığıyla "Yıllar geçse de acısını unutmayacağımız, hüznünü tekrar tekrar yaşayacağımız, Hocalı katliamının 29. yıldönümünde; kadın, çocuk, yaşlı ayırt edilmeksizin acımasızca katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle yad ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Tek millet, iki devletiz. Türkiye olarak haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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