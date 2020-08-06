CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HİROŞİMA MESAJI
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HİROŞİMA MESAJI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası atılan Hiroşima'nın 75. anma yıl dönümü törenine gönderdiği video mesajda, "Bu meşum olaydan ders almayı başarmak zorundayız.

06.08.2020 10:48 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:55

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası atılan Hiroşima'nın 75. anma yıl dönümü törenine gönderdiği video mesajda, "Bu meşum olaydan ders almayı başarmak zorundayız. Barış anıt parkında yer alan kaideye kazıldığı gibi Hiroşima, yanlışı tekrar etmeme kararlılığımızın nişanesi olmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası atılan Hiroşima'nın 75. anma yıl dönümü törenlerine video mesaj gönderdi. Japonya'nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945 sabahı atılan atom bombası sonucu hayatını kaybedenler ve yaralananlar için kentteki Barış Anıt Parkı'nda anma töreni düzenlendi. Törene video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hiroşima'ya atom bombası atılmasının insanlık tarihinin en karanlık günlerinden biri olduğuna dikkati çekti. Hiroşima'nın kurbanlarını taziyeyle anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost Japon halkına başsağlığı diliyorum. 75 senedir yüreklerindeki acıyı dindirmeye çalışan mağdurların yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu meşum olaydan ders almayı başarmak zorundayız. Barış anıt parkında yer alan kaideye kazıldığı gibi Hiroşima, yanlışı tekrar etmeme kararlılığımızın nişanesi olmalıdır" ifadesini kullandı. İnsanlığın Hiroşima'dan ders alması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hiroşima Barış Parkı'ndaki kaidede yazılan "Bir Daha Asla" sözüne atıfta bulundu.

"ONLARCA DRAMA RAĞMEN SURİYE'DE, YEMEN'DE, FİLİSTİN'DE ÇOCUKLAR ÖLMEYE DEVAM EDİYOR"

Kente atom bombası atıldığında iki yaşında olan ve aldığı yaralara rağmen 10 yıl daha hayat süren, Hiroşima'dan etkilenen çocukların sembolü Sadako Sasaki'yi anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlarca drama rağmen Suriye'de, Yemen'de, Filistin'de çocuklar ölmeye, savaşın tüm yükünü çekmeye devam ediyor. Ölüm mülteci teknesinde, okul sırasında, sokakta, kimi zaman en güvende hissettikleri annelerinin kucağında buluyor. Bu acının bir daha yaşanmaması için çocuklarımız ve gelecek nesillerimiz için Bir Daha Asla" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şair Nazım Hikmet'in "Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler" dizeleriyle sonlandırdı. Anma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vekaleten Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve beraberindeki heyet katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HİROŞİMA MESAJI

Kaynak: DHA

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