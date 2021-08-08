Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri yeni yılı mesajı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri yeni yılı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri yeni yılı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hicri yeni yılını yayımladığı mesajla kutladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hicri yeni yılını yayımladığı mesajla kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicri 1443'üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Yeni yılın tüm insanlığa refah, huzur ve esenlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında ayrıca Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafına yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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