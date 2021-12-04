Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hayriye Alkutay'ın annesine taziye telefonu
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın annesi Keziban Alkutay ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Hayriye Alkutay'ın elim bir cinayetle hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu ifade ederek, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi. Katilin hakkettiği cezayı alacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, menfur olayda Hayriye Alkutay'ın yaralanan iki erkek kardeşine de şifa temennisinde bulundu.- İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın annesine taziye telefonu
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün mesele inanmaktır, azmetmektir, ondan sonra da vatanını, milletini Allah için sevmektir."
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece nefsi için çalışmak, biriktirmek, bunu toplumu ve bireyleri sömürerek yani zulmederek yapmak, Allah muhafaza bizi çok...
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri